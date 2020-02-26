

ЕС: Основная задача Грузии состоит в создании открытого рынка электроэнергии

26.02.2020 12:43





Основной задачей Грузии является создание открытого, конкурентного и ликвидного рынка электроэнергии, рассказали Trend в Европейском Союзе (ЕС).



"Группа управления EU4Energy помогает грузинским властям обеспечить полное открытие рынка электроэнергии, включая разработку нормативно-правовой базы со всеобъемлющим сводом вторичного законодательства, поддерживающего открытие и эксплуатацию рынка", - сказали представители ЕС.



По данным ЕС, поддержка EU4Energy в реформировании рынка природного газа в Грузии направлена на разработку условий для эксплуатации, управления и функционирования распределительных сетей ."Эта работа будет способствовать открытию газового рынка, привлечению инвестиций и повышению безопасности поставок газа в Грузию", - заявили в ЕС.



Как отметил ЕС, на региональном уровне Секретариат Энергетического сообщества через EU4Energy предоставляет структурированный форум стран-партнеров для определения ключевых региональных проектов в области энергетической инфраструктуры.



"Секретариат поддерживает процесс отбора приоритетных проектов, применяя конкретную методологию и критерии для оценки инвестиций в проекты в области электроэнергетики и газовой инфраструктуры", - сказали представители ЕС.



Программа EU4Energy направлена на повышение качества энергетических данных и статистики, формирование региональных дискуссий по выработке политики, укрепление законодательной и нормативной базы и улучшение доступа к информации в странах-партнерах. Программа является ключевым компонентом инициативы EU4Energy.



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