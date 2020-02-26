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Гахария: Правительство Грузии делает все для создания в стране особой бизнес-среды
26.02.2020 12:56
По заявлению премьер-министра Грузии Георгия Гахария, власти делают все для создания в стране особой бизнес-среды. Как отметил премьер на экономической конференции «Грузия и мир 2020», будущее Грузии – это ориентированная на сервис экономика.
«В первую очередь, правительство Грузии работает над созданием в стране особой бизнес-среды, особого бизнес-климата, чтобы во все сферы вкладывались прямые инвестиции, в особенности в сферу сервиса. Все мы хорошо понимаем, что на это требуются годы. Сервисам нужна компетенция высокого уровня. Экономика, ориентированная на сервис – это будущее нашей страны. Именно поэтому, подобные конференции имеют огромное значение для того, чтобы все мы вместе, бизнес, экспертная общественность, правительство правильно нашли роль страны как в глобальном, так и региональном контексте», - заявил Гахария.
По его словам, стремления Грузии заключаются евроатлантическая интеграция и создание конкурентного рынка.
«Сегодня Грузия является страной, находящейся в транзитном положении, основные стремления которой с политической точки зрения заключаются в евроатлантической интеграции, а с экономической точки зрения – в создании открытого, конкурентного рынка», - заявил Гахария.
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