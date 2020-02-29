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Натия Турнава: Грузия является международным игроком в сфере транзита


29.02.2020   12:30




Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава приняла участие в министериале Консультативного совета Южного газового коридора в Баку.

Работу форума открыл президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Как заявила Натия Турнава в своем выступлении, после последнего министериала проект Южного газового коридора добился большого прогресса.

По её словам, на данном этапе строительные работы на 100 процентов завершены в Азербайджане и Грузии, а в Турции завершено строительство инфраструктурной составляющей проекта.

«До проектов TANAP и TAP транзитная функция Грузии была только на региональном уровне, теперь мы представлены как международные игроки. Я рада, чтов этом контексте у моей страны есть еще одна возможность продемонстрировать свою важную роль», — сказала Турнава.

По её словам, успех проекта «Южного газового коридора» еще раз подчеркивает важность совместных усилий государств в разработке международных проектов подобной значимости.

«Я твердо верю, что реализация нашего общего интереса поможет нам преодолеть проблемы, которые препятствуют обеспечению независимого и стабильного энергопотока между регионом и ЕС», — сказала Натия Турнава.

Информация предоставлена пресс-службой Министерства экономики Грузии.

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