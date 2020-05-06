

Минфин Грузии не намерен брать кредит в 6 млрд долларов

06.05.2020 13:46





Кредит размером в $6 млрд Грузии не нужен, и брать такие деньги в долг было бы безответственно. Такое заявление сделал министр финансов Иване Мачавариани.



Как рассказал глава минфина журналистам, Грузия в связи с экономическим кризисом, наступившем из-за коронавируса, договорилась о займах в $3 млрд, из которых половина поступит в государственный бюджет, а половину получат грузинские банки и компании. По мнению министра, этой суммы достаточно для обеспечения устойчивости экономики, а брать больше займов не требуется.



«Если кто-то решит выдать нам кредит в размере 6 миллиардов, нам это сейчас и не нужно. Это будет безответственно. Брать в долг нужно пропорционально имеющимся проблемам», — сказал Мачавариани.



Напомним, ранее экс-президент Грузии Михеил Саакашвили публично заявил, что готов найти $5,5 млрд в качестве кредита, если Тбилиси временно приостановит в его отношении юридическое преследовании и наделит официальным статусом. В правительстве Грузии это расценили, как популизм.



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