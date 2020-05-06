

Мэрия Тбилиси выносит на продажу прилегающую к ипподрому территорию бывших кортов

06.05.2020 14:06





Столичная мэрия выносит на продажу прилегающую к Тбилисскому ипподрому территорию бывших кортов. Об этом мэр Тбилиси Каха Каладзе сообщил на заседании столичного правительства.



По его словам, инвестор будет обязан восстановить теннисные корты.



«Сегодня мы выносим это место на продажу с условием восстановления и развития спортивного комплекса. Обязательным будет восстановление теннисных кортов, обустройство бассейна и фитнес-клуба. Имущество уже оценено экспертизой Самхараули и в ближайшие дни будет представлено бизнес-сектору. Очень надеемся, что активность будет проявлена, и мы вернем корты с прежней функцией», - отметил Каладзе.









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