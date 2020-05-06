

Каладзе: Существующая в части бюджетных доходов картина ухудшилась

06.05.2020 14:07





Исходя из создавшегося из-за пандемии положения, существующая в части бюджетных доходов картина ухудшилась, - об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании столичного правительства. По ее словам, все это негативно повлияло на бизнес-сектор, и частный сектор оказался в тяжелом положении.



«Всем известно, что вызванная коронавирусом пандемия весьма негативно повлияла на экономическое положение не только в Грузии, а и во всем мире. И наша столица не является исключением. Исходя из создавшегося положения, существующая в части бюджетных доходов картина ухудшилась, сожалению. Со своей стороны, все это, безусловно, негативно повлияло на бизнес сектор, и частный сектор оказался в тяжелом положении», - заявил Каладзе.



Как отметил мэр, муниципалитет и в целом государство в рамках собственных возможностей сделают все для того, чтобы поддержать бизнес-сектор и занимающиеся экономической деятельностью компании.



«Пусть знают, что они не остались одни в этой сложной обстановке. Как со стороны муниципалитета, так и центральной власти им будет оказана максимальная поддержка, чтобы мы вместе смогли выйти из этого сложного положения. Нам нужно будет работать с десятикратной и стократной силой для того, чтобы как минимум вернуться к тому положению, которое у нас было до пандемии. Поэтому нам предстоит более старательный, 24-часовой самоотверженный труд для исправления существующей ситуации», - заявил Каладзе.





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