

В регионах Грузии открылись 47 аграрных рынков



СОВА 06.05.2020 14:09



По данным Национального агентства продовольствия, с 6 мая в регионах Грузии возобновляют свою работу 47 аграрных рынков открытого типа. По словам замглавы ведомства Василя Басиладзе, специалисты дали администрациям торговых точек соответствующие рекомендации.



«Наши инспекторы постоянно следят как за этими 47 открытыми рынками, а также за оставшимися рынками, которые еще не обратились к нам и пока не выполнили часть рекомендаций. Они разработаны нами на основе рекомендаций системы здравоохранения».



Басиладзе раскрыл некоторые директивы: торговцы должны быть оснащены защитными масками и перчатками, перед началом работы они должны были пройти термоскрининг. Также важно соблюдение социального дистанцирования, как между покупателями, так и между самими торговцами.









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