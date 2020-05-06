

"Turkish Airlines" планирует возобновить полеты, в том числе и в Грузию

06.05.2020 15:57





Турецкая авиакомпания «Turkish Airlines» с июня планирует возобновить внутренние и международные рейсы.



Об этом сообщает информационное агентство «Анадолу» со ссылкой на собственный источник.



По информации агентства, авиакомпания уже разработата расписание внутренних полетов на июнь, июль и август.



«Анадолу» пишет, что турецкая флагманская авиакомпания возобновит внутренние рейсы в июне и постепенно вернётся к осуществлению международных полётов.



Согласно трехмесячному расписанию полетов, сначала «Turkish Airlines» будет летать по 22 направлениям в 19 стран, в том числе и в Грузию.



В перечне стран: Канада, Казахстан, Афганистан, Япония, Китай, Южная Корея, Сингапур, Дания, Швеция, Германия, Норвегия, Австрия, Нидерланды, Бельгия, Беларусь, Израиль, Кувейт, Грузия и Ливан с еженедельной частотой 75 рейсов.



Предполагается, что авиакомпания на первом этапе возобновления полётов будет выполнять 60% внутренних рейсов по всем направлениям, а затем расширит географию авиасообщений в июле и августе.



«Turkish Airlines» прекратила все внутренние и международные полеты до 28 мая в связи с пандемией коронавируса.



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