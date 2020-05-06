

На каких условиях правительство Грузии получило финансирование МВФ?

06.05.2020 19:24





Международный валютный фонд уже перечислил первый транш из финансового пакета Грузии. В результате страна получила в свое распоряжение 201,3 миллиона долларов. Мы получили сумму в рамках шестого обзора программы при поддержке «Механизма расширенного финансирования» и она будет направлена для финансирования возросших расходов на здравоохранение и социальную помощь.



В частности, правительство взяло на себя обязательство до 2020 года завершить работу по созданию механизма индексации пенсий, и в результате этого должно произойти повышение пенсий параллельно с инфляцией. Соответствующая законодательная инициатива должна быть представлена в парламент в ближайшее время.



Еще один вопрос, который правительство согласовало с МВФ, связан с Партнерским фондом. В частности, правительство обещает, что фонд не будет делать новых инвестиций, пока его мандат не будет изменен. Партнерский фонд уже много лет называется одним из фискальных рисков. Вот уже несколько месяцев Партнерский фонд имеет ограниченное участие в новых проектах.



Еще одно условие связано с предприятием, находящимся в собственности государства. Правительство дает обещание, что воздержится от финансирования таких предприятий без необходимости проведения анализа фискальных рисков. Правительство продолжит работу над стратегией управления государственными предприятиями совместно с Международным валютным фондом.



Правительство объявит о завершении стратегии в марте следующего года.





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