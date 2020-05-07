|
|
|
Правительство окажет помощь и ресторанному бизнесу
07.05.2020 15:09
Правительство Грузии намерено оказать помощь и ресторанному бизнесу. Согласно презентации, проведенной министром экономики Грузии Натией Турнава, при привлечении рестораторами новых кредитов, государство окажет со-обеспечение в размере 90% на выплату процентных ставок. По ее же словам, при реструктуризации уже имеющихся кредитов, власти помогут бизнесу 30%-ным со-обеспечением процентной ставки.
"Довольно большой сегмент туристического бизнеса представляет ресторанный бизнес, который, наверно, очень скоро сможет восстановиться, так как наши кулинарные традиции очень сильны и внутренний туризм также в определенной степени загрузит эти объекты, а затем и международный туризм. Кроме общих льгот, что предусматривает освобождение от налога на собственность и отсрочки выплаты подоходного налога до конца года, мы предлагаем конкретную дополнительную помощь, что выражается в том, что эти объекты будут включены в схему кредитных гарантий. Это означает, что государство на 30% поможет им в обеспечении при реструктуризации действующих кредитов, а при привлечении новых кредитов - мы берем на себя 90%-ное сообеспечение. Это дает возможность им привлечь оборотные средства, выплатить старые задолженности, зарплаты и подготовиться к новым обязательства по новым, безопасным правилам", - заявила Турнава.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна