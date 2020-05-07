

Правительство окажет помощь и ресторанному бизнесу

07.05.2020 15:09





Правительство Грузии намерено оказать помощь и ресторанному бизнесу. Согласно презентации, проведенной министром экономики Грузии Натией Турнава, при привлечении рестораторами новых кредитов, государство окажет со-обеспечение в размере 90% на выплату процентных ставок. По ее же словам, при реструктуризации уже имеющихся кредитов, власти помогут бизнесу 30%-ным со-обеспечением процентной ставки.



"Довольно большой сегмент туристического бизнеса представляет ресторанный бизнес, который, наверно, очень скоро сможет восстановиться, так как наши кулинарные традиции очень сильны и внутренний туризм также в определенной степени загрузит эти объекты, а затем и международный туризм. Кроме общих льгот, что предусматривает освобождение от налога на собственность и отсрочки выплаты подоходного налога до конца года, мы предлагаем конкретную дополнительную помощь, что выражается в том, что эти объекты будут включены в схему кредитных гарантий. Это означает, что государство на 30% поможет им в обеспечении при реструктуризации действующих кредитов, а при привлечении новых кредитов - мы берем на себя 90%-ное сообеспечение. Это дает возможность им привлечь оборотные средства, выплатить старые задолженности, зарплаты и подготовиться к новым обязательства по новым, безопасным правилам", - заявила Турнава.



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