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Генсек UNWTO: Грузия станет первой страной, которая откроет свои границы
08.05.2020 21:45
Мы очень рады, что был осуществлен и конкретно сформирован антикризисный план, который подразумевает те этапы, как можно в первую очередь открыть местный туризм, начать местное передвижение, а потом уже международное, — об этом заявил генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) Зураб Пололикашвили.
По его словам, необходима координация и отношения с европейскими странами.
«15 июля было объявлено, и Грузия, вероятно, станет первой страной, которая сделает это и откроет туризм для международных визитеров. Мы обязательно будем популяризовать это. Необходима координация и отношения с европейскими странами, в данном случае наиболее важными для Грузии являются европейские рынки и, возможно, арабские страны, мы уже начали с ними работать, и у нас есть информация о том, в какой дозе будут открыты европейские рынки и уже есть согласие со стороны Объединенных Арабских Эмиратов, чтобы с конца июля началось передвижение по всем направлением из Дубаи. Это дает Грузии очень хорошую позицию, поскольку она станет первой страной, которая откроет свои границы», — заявил Пололикашвили.
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