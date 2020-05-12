

С 1 июля Ryanair запускает рейсы Тбилиси-Милан и Тбилиси-Кельн



СОВА 12.05.2020 13:55



Европейский лоукостер Ryanair с 1 июля планирует частично возобновить авиарейсы, прерванные из-за пандемии коронавируса. Примечательно, что на первое июля уже назначены полеты Тбилиси-Кельн и Тбилиси-Милан.



Сообщается, что Ryanair намерен возобновить работу большей части своих европейских авиабаз. В специальном видеоролике авиаперевозчик поясняет, чего будет требоваться от пассажиров. Среди всего прочего, желающие воспользоваться сервисом ирландской авиакомпании, должны будут проходить термоскрининг и не снимать в терминале и на борту самолета защитные медицинские маски.



При этом Ryanair отмечает, что все самолеты компании оборудованы специальными фильтрами для воздуха, которые часто применяются в больницах, а дезинфекция транспортным средствам проводится каждую ночь.



В сообщении также говорится, что возобновление полетов по тем или иным направлениям напрямую зависит от снятия ограничений отдельными государствами и принятия в аэропортах эффективных мер, рекомендованных ВОЗ.



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