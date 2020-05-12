

Правительство окажет помощь 200 тысячам фермерам

12.05.2020 16:11





По заявлению премьер-министра Грузии Георгия Гахария, для получения помощи фермеры смогут обратиться к подразделениям Министерства сельского хозяйства с 20 мая.



Как заявил Гахария на презентации плана развития сельского хозяйства, помощь коснется приблизительно 200 000 фермеров и полный бюджет этой помощи будет 300 млн лари.



«Фермеры смогут обратиться к соответствующим подразделениям Минсельхоза с 20 мая, и это также очень важно, поскольку, как известно, весенние работы проходят и сейчас. Вся эта помощь коснется приблизительно 200 000 фермеров и полный бюджет этой помощи будет 300 млн лари», - заявил Гахария.



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