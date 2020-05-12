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Правительство окажет помощь 200 тысячам фермерам
12.05.2020 16:11
По заявлению премьер-министра Грузии Георгия Гахария, для получения помощи фермеры смогут обратиться к подразделениям Министерства сельского хозяйства с 20 мая.
Как заявил Гахария на презентации плана развития сельского хозяйства, помощь коснется приблизительно 200 000 фермеров и полный бюджет этой помощи будет 300 млн лари.
«Фермеры смогут обратиться к соответствующим подразделениям Минсельхоза с 20 мая, и это также очень важно, поскольку, как известно, весенние работы проходят и сейчас. Вся эта помощь коснется приблизительно 200 000 фермеров и полный бюджет этой помощи будет 300 млн лари», - заявил Гахария.
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