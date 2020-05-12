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Минсельхоз Грузии обещает удешевление продуктов питания
12.05.2020 17:47
По заявлению министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Левана Давиташвили, в последующие месяцы ожидается удешевление продуктов питания.
Как пояснил министр, с учетом международной тенденции и сезона он ожидает, что цены на продовольствие понизятся.
«Более всего подорожала гречка, она была в дефиците, однако цены на постное масло, сахар, макароны изменились минимально. В перспективе, в последующие месяцы мы ожидаем снижения цен. Такова международная тенденция, и в то же время, уже появляются сезонные грузинские продукты. Так что, инфляционное давление, безусловно, уменьшится», - отметил министр.
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