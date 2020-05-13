

Для населения старше 70 лет устанавливается более высокий индекс роста пенсии

13.05.2020 11:23





Правительство Грузии представило в парламент законодательные поправки, в соответствии с которыми определено конкретное правило, каким образом будет рассчитываться размер пенсии. Законопроект «О государственной пенсии» будет инициирован на сегодняшнем заседании бюро.



Каждый пенсионер будет получать ежегодное повышение пенсии не менее 20 лари в год для населения в возрасте до 70 лет и минимум 25 лари для пенсионеров в возрасте 70 лет и старше.



По информации правительства, по состоянию на апрель 2020 года в Грузии насчитывается 770 тысяч пенсионеров, размер пенсии которых составляет 220 лари, а с июля 2020 года запланировано дополнительное увеличение пенсии на 30 лари для пенсионеров старше 70 лет. Кроме того, пенсионеры, проживающие в высокогорных поселениях, получают надбавку к пенсии (20 процентов).





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