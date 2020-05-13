

Ryanair с 1 июля планирует возобновить рейсы, в том числе и в Грузию

13.05.2020 14:15





Ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair с 1 июля планирует возобновить 40% рейсов. Об этом сообщает издание The Guardian.



В том числе в расписание полетов Ryanair на 1 июля уже включены Тбилиси-Кельн и Тбилиси-Милан.



Авиакомпания отменила большинство полетов в середине марта из-за пандемии коронавируса.



С 1 июля Ryanair планирует выполнять около 1000 полетов в день, при этом для пассажиров будет действовать ряд новых правил. Чтобы объяснить их, авиакомпания сняла специальный видеоролик.



В частности, сотрудники авиакомпании и пассажиры должны будут находиться на борту в масках и соблюдать социальную дистанцию, они также будут проходить термоскрининг. Ryanair также сообщает, что установила во всех своих самолетах специальные фильтры для воздуха и будет ежедневно проводить дезинфекцию самолетов.



Компания подчеркивает, что возобновление полетов по конкретным направлениям зависит от снятия ограничений отдельными государствами и работы принимающих аэропортов в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения.



«Четыре месяца спустя пришло время возобновить полеты в Европу, чтобы воссоединить семьи, друзей, дать людям возможность вернуться к работе и вновь запустить европейский туризм, который создает миллионы рабочих мест», — сказал исполнительный директор компании Эдди Уилсон.



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