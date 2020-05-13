

Доходы грузинских телеканалов в апреле выросли на 7%

13.05.2020 19:58





Доходы грузинских телеканалов в апреле выросли в совокупности на 7%, до 13,7 млн лари ($4,2 млн) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.



Указанные доходы включают выручку от рекламы, спонсорские взносы и доходы от работы телемагазинов, сообщает Regnum со ссылкой на Национальную комиссию по коммуникациям Грузии.



Самый высокий рост размещения рекламы показали телекомпании Trialeti (317%) и Maestro TV (231%). По доходам от рекламы лидируют телеканалы TV Imedi, «Рустави 2» и «Первый канал», которые получили за месяц, соответственно, 5,4 млн лари ($1,7 млн), 2,6 млн лари (примерно $0,8 млн) и 0,4 млн лари (примерно $136 тыс.).



В марте совокупные доходы грузинских телеканалов снизились на 4%.



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