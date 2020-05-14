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В Грузии разработали рекомендации для работы гостиниц в условиях коронавируса
14.05.2020 12:53
Новости-Грузия
Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии разработал рекомендации для работы гостиничного сектора после открытия туристического сезона в условиях пандемии коронавируса.
Власти Грузии приняли решение с 15 июня начать туристический сезон внутри страны, а с 1 июля открыть границы для иностранных туристов.
В первую очередь, рекомендации касаются рабочего персонала. Сотрудники не должны приступать к своим обязанностям в ряде случаев:
— если за последние 14 дней кто-либо совершил визит в страну, где распространен коронавирус,
— если за последние 14 дней они контактировали с лицом, инфицированным коронавирусом (в этом случае необходимо пройти обязательный карантин или самоизоляцию)
— при наличии температуры, симптомов простуды,проблем с дыханием, общей слабости и т.д.
— если им уже исполнилось 70 лет и имеются хронические заболевания (сердечно-сосудистые, диабет, бронхиальная астма и т.д.).
В свою очередь, работодатели обязаны разработать специальный план на тот случай, если у кого-либо из работников подтвердится наличие коронавируса.
Кроме того, для предотвращения распространения COVID-19 необходимо:
— предоставить гостям и работникам полную информацию о коронавирусе,
— обеспечить доставку информационных листовок, разработанных Всемирной организацией здравоохранения,
— в случае, если у кого-то из посетителей диагностируют коронавирус, сразу же изолировать такого человека и сообщить об этом в соответствующую службу,
— убедиться в том, что персонал и гости гостиницы имеют свободный доступ к дезинфицирующим средствам,
— расположить на видном месте брошюры с правилами гигиены рук,
— средства гигиены должны быть размещены в закрытых контейнерах, их должны вовремя менять специальные лица/служба,
— у стола регистратора временно должен быть установлен прозрачный защитный барьер,чтобы максимально предотвратить распространение вируса капельным путем,
— все сотрудники, персонал, отвечающий за внутреннюю и внешнюю уборку, должны получить информацию о процедурах по предотвращению распространения инфекции, чтобы коронавирус не распостранялся в рабочей среде.
От работников также требуется соблюдать правила гигиены, советуют особенно часто мыть руки, так как это является лучшим средством для защиты от вируса. Также следует свести до минимума контакт с другими людьми: речь идет о прикосновениях, объятиях, соблюдении безопасной дистанции (не менее двух метров).
Сотрудникам охраны и регистраторам советуют находиться на работе в медицинских (хирургических) масках и перчатках. Если кому-либо из гостей придется находиться в самоизоляции, то контактирующий с ним персонал должен использовать все рекомендованные средства защиты.
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