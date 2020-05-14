

В Грузии разработали рекомендации для работы гостиниц в условиях коронавируса

14.05.2020 12:53

Новости-Грузия



Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии разработал рекомендации для работы гостиничного сектора после открытия туристического сезона в условиях пандемии коронавируса.



Власти Грузии приняли решение с 15 июня начать туристический сезон внутри страны, а с 1 июля открыть границы для иностранных туристов.



В первую очередь, рекомендации касаются рабочего персонала. Сотрудники не должны приступать к своим обязанностям в ряде случаев:



— если за последние 14 дней кто-либо совершил визит в страну, где распространен коронавирус,



— если за последние 14 дней они контактировали с лицом, инфицированным коронавирусом (в этом случае необходимо пройти обязательный карантин или самоизоляцию)



— при наличии температуры, симптомов простуды,проблем с дыханием, общей слабости и т.д.



— если им уже исполнилось 70 лет и имеются хронические заболевания (сердечно-сосудистые, диабет, бронхиальная астма и т.д.).



В свою очередь, работодатели обязаны разработать специальный план на тот случай, если у кого-либо из работников подтвердится наличие коронавируса.



Кроме того, для предотвращения распространения COVID-19 необходимо:



— предоставить гостям и работникам полную информацию о коронавирусе,



— обеспечить доставку информационных листовок, разработанных Всемирной организацией здравоохранения,



— в случае, если у кого-то из посетителей диагностируют коронавирус, сразу же изолировать такого человека и сообщить об этом в соответствующую службу,



— убедиться в том, что персонал и гости гостиницы имеют свободный доступ к дезинфицирующим средствам,



— расположить на видном месте брошюры с правилами гигиены рук,



— средства гигиены должны быть размещены в закрытых контейнерах, их должны вовремя менять специальные лица/служба,



— у стола регистратора временно должен быть установлен прозрачный защитный барьер,чтобы максимально предотвратить распространение вируса капельным путем,



— все сотрудники, персонал, отвечающий за внутреннюю и внешнюю уборку, должны получить информацию о процедурах по предотвращению распространения инфекции, чтобы коронавирус не распостранялся в рабочей среде.



От работников также требуется соблюдать правила гигиены, советуют особенно часто мыть руки, так как это является лучшим средством для защиты от вируса. Также следует свести до минимума контакт с другими людьми: речь идет о прикосновениях, объятиях, соблюдении безопасной дистанции (не менее двух метров).



Сотрудникам охраны и регистраторам советуют находиться на работе в медицинских (хирургических) масках и перчатках. Если кому-либо из гостей придется находиться в самоизоляции, то контактирующий с ним персонал должен использовать все рекомендованные средства защиты.



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