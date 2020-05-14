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В Грузии разработали рекомендации для работы гостиниц в условиях коронавируса


14.05.2020   12:53
Новости-Грузия


Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии разработал рекомендации для работы гостиничного сектора после открытия туристического сезона в условиях пандемии коронавируса.

Власти Грузии приняли решение с 15 июня начать туристический сезон внутри страны, а с 1 июля открыть границы для иностранных туристов.

В первую очередь, рекомендации касаются рабочего персонала. Сотрудники не должны приступать к своим обязанностям в ряде случаев:

— если за последние 14 дней кто-либо совершил визит в страну, где распространен коронавирус,

— если за последние 14 дней они контактировали с лицом, инфицированным коронавирусом (в этом случае необходимо пройти обязательный карантин или самоизоляцию)

— при наличии температуры, симптомов простуды,проблем с дыханием, общей слабости и т.д.

— если им уже исполнилось 70 лет и имеются хронические заболевания (сердечно-сосудистые, диабет, бронхиальная астма и т.д.).

В свою очередь, работодатели обязаны разработать специальный план на тот случай, если у кого-либо из работников подтвердится наличие коронавируса.

Кроме того, для предотвращения распространения COVID-19 необходимо:

— предоставить гостям и работникам полную информацию о коронавирусе,

— обеспечить доставку информационных листовок, разработанных Всемирной организацией здравоохранения,

— в случае, если у кого-то из посетителей диагностируют коронавирус, сразу же изолировать такого человека и сообщить об этом в соответствующую службу,

— убедиться в том, что персонал и гости гостиницы имеют свободный доступ к дезинфицирующим средствам,

— расположить на видном месте брошюры с правилами гигиены рук,

— средства гигиены должны быть размещены в закрытых контейнерах, их должны вовремя менять специальные лица/служба,

— у стола регистратора временно должен быть установлен прозрачный защитный барьер,чтобы максимально предотвратить распространение вируса капельным путем,

— все сотрудники, персонал, отвечающий за внутреннюю и внешнюю уборку, должны получить информацию о процедурах по предотвращению распространения инфекции, чтобы коронавирус не распостранялся в рабочей среде.

От работников также требуется соблюдать правила гигиены, советуют особенно часто мыть руки, так как это является лучшим средством для защиты от вируса. Также следует свести до минимума контакт с другими людьми: речь идет о прикосновениях, объятиях, соблюдении безопасной дистанции (не менее двух метров).

Сотрудникам охраны и регистраторам советуют находиться на работе в медицинских (хирургических) масках и перчатках. Если кому-либо из гостей придется находиться в самоизоляции, то контактирующий с ним персонал должен использовать все рекомендованные средства защиты.

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