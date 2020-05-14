

Турнава: порт Анаклия — приоритетный проект



СОВА 14.05.2020 13:57



После пандемии коронавируса, значимость порта Анаклия с точки зрения логистики возрастает. Об этом на сегодняшнем брифинге после заседания правительства, заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава. По ее словам, Анаклия — приоритетный проект.



«В постковид период особое значение будут иметь порт Поти, порт Анаклия и любая портовая инфраструктура, которая будет развиваться. Как только нам предоставится возможность, будет объявлен тендер, мы работаем в этом направлении. Нам, как и всему миру, на какое-то время помешала эпидемия, но при первой же возможности работа возобновится» — сказала Турнава.



Упомянула глава Минэкономики и «Консорциум развития Анаклии». По ее словам, организации было предоставлено много шансов, которые не были ею использованы, а вопрос о сотрудничестве с консорциумом окончательно закрыт.



К слову, на сегодняшнем заседании правительства говорилось еще об одном порте Грузии. Как отметил премьер-министр Георгий Гахария, в ближайшие дни начнутся работы по полной реконструкции одного из терминалов порта Поти. По словам главы Кабмина, проект запускается при помощи американских инвестиций. Его общая стоимость — 93 миллиона долларов.



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