

Более 20 авиакомпаний выразили готовность возобновить полеты в Грузию

14.05.2020 15:13





Более 20 авиакомпаний выразили желание возобновить полеты в Грузию, заявила сегодня министр экономики Натия Турнава.



Это Wizair, Ryanair, а также Turkish Airlines, «Катар», «Израильские авиалинии» и другие авиакомпании.

Благодаря результативной борьбе с эпидемией коронавируса, власти Грузии приняли решение уже с 15 июня начать туристический сезон внутри страны, а с 1 июля открыть границы для иностранных туристов.



«Очень скоро у нас будут не только подтверждения от авиакомпаний о восстановлении полетов по конкретным направлениям, но и конкретные даты. На сегодняшний день более 20 авиакомпаний, которые до этого осуществляли регулярные рейсы в Грузию, подтвердили свою готовности восстановить полеты при первой возможности», — сказала Турнава.



Министр подчеркнула, что для восстановления полетов необходимо договорится со странами, где будет восстановлено авиасообщение.



«Восстановление авиасообщения – двухкомпонентная задача. Один компонент – прямые рейсы и авиакомпании, которые готовы летать с соблюдением правил безопасности. Второй компонент – это соглашение со странами, и мы активно работаем в этом направлении», — сказала Турнава.



По предварительным данным, первой страной, из которой Грузия примет туристов, станет Израиль. Грузия также ведет переговоры с Чехией, Польшей, Австрией, странами Балтии и соседними странами.

Для возобновления туризма на фоне пандемии коронавируса, Грузия будет позиционировать страну как «безопасное место назначения». Туристам предлагают отдыхать в так называемых «зеленых зонах», в которых будет обеспечена полная безопасность от заражения как для отдыхающих, так и для местного населения. Кроме того, в Грузии есть целые регионы, в которых не было зафиксировано ни одного случая инфицирования коронавирусом.



С 26 февраля по 14 мая в Грузии было зафиксировано 652 случая заражения коронавирусом. Из них 383 человека выздоровели, 12 пациентов скончались.



Количество вылечившихся от коронавирусной инфекции пациентов в Грузии уже несколько дней превышает число активных случаев COVID-19. К настоящему времени 11 ковид-больниц по всей Грузии не заполнены даже наполовину.



Специалисты констатируют, что кривая заражений в Грузии вышла на плато и страна избежала резкого роста количества заболеваний. Согласно прогнозам, Грузия сумеет полностью побороть эпидемию коронавируса уже к концу июня.



В то же время специалисты заявляют, что даже если в день будет поступать по 50 новых больных, система здравоохранения справится с таким потоком и обеспечит пациентам полноценный уход в стационаре.



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