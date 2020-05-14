

Хазарадзе: Правительство Грузии управляемо российской силой

14.05.2020 20:39





Правительство Грузии – это марионеточное, управляемое российской силой правительство, и прямым заданием этой силы было остановить проект порта Анаклия, - об этом заявил один из учредителей партии «Лело для Грузии» Мамука Хазарадзе в ходе прямого включения в Facebook, откликаясь на заключение международного эксперта, опубликованное неправительственной организацией «Международная прозрачность – Грузия».



«Сегодня было опубликовано заключение независимого международного эксперта. Приглашенный из Австралии независимый эксперт изучил политически мотивированное дело против меня и Бадри Джапаридзе. Следовательно, было представлен еще один международного уровня документ, в котором говорится, что мы не только не имеет дела с отмыванием денег, а и вообще в этом деле нет каких-либо признаков преступления. Это важно, так же, как и наша с Бадри борьба имела значение для правосудия и справедливости, и это еще раз подтверждает существование в стране пристрастности прокуратуры и суда, политически мотивированных дел. Все это было направлено на срыв одного из самых важных для нашей страны проектов, речь идет о проекте Анаклии. Уже два года длится это дело и все для того, чтобы временно достичь остановки Анаклии.



Правительство Грузии – это марионеточное, управляемое российской силой правительство, и прямым заданием этой силы было остановить проект Анаклии. И это происходит в то время, когда Россия в Тамани строит глубоководный порт. Картина ясна, долго на этом не буду останавливаться. Мы продолжаем развитие», - заявил Хазарадзе.



Напомним, что НПО «Международная прозрачность – Грузия» публикует подготовленное международным экспертом заключение по делу Мамуки Хазарадзе, Бадри Джапаридзе и Автандила Церетели, в котором говорится, что не существует каких-либо оснований, доказывающих то, что Мамука Хазарадзе, Бадри Джапаридзе или Автандил Церетели индивидуально или группой совершили такое преступление, как отмывание денег.



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