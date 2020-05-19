|
|
|
Внешнеторговый оборот Грузии сократился на 11,8 процента
19.05.2020 12:15
По предварительным данным Национальной службы статистики, в январе-апреле 2020 года внешнеторговый оборот товаров в Грузии (без учета недекларированной торговли) составил 3 463,5 млн. долларов США, что на 11,8 процента ниже по сравнению с годом ранее.
По предварительным данным, экспорт в этот период составил 1 001,3 млн. долларов США (на 11,9 процента меньше), а импорт составил 2462,2 миллиона долларов США (на 11,8 процента меньше).
Отрицательное сальдо торгового баланса Грузии в январе-апреле 2020 года составило 1460,8 миллиона долларов США, что составляет 42,2 процента внешнеторгового оборота.
В то же время в январе-апреле медные руды и концентраты заняли первое место в десятке экспортных товаров по товарным группам с 215.7 млн долларов США, второе место занимают автомобили — 134,8 млн долларов США, а на третьем — ферросплавы — 91,8 млн долларов США.
Что касается импорта, то крупнейшая импортная товарная группа в январе-апреле 2020 года была представлена в качестве легковых автомобилей, импорт которых составил 186,1 млн. долларов США. Второе место заняли нефть и нефтепродукты — 171,2 млн долларов США. На третьем месте медные руды и концентраты с 166,1 млн долларов США.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна