

Внешнеторговый оборот Грузии сократился на 11,8 процента

19.05.2020 12:15





По предварительным данным Национальной службы статистики, в январе-апреле 2020 года внешнеторговый оборот товаров в Грузии (без учета недекларированной торговли) составил 3 463,5 млн. долларов США, что на 11,8 процента ниже по сравнению с годом ранее.



По предварительным данным, экспорт в этот период составил 1 001,3 млн. долларов США (на 11,9 процента меньше), а импорт составил 2462,2 миллиона долларов США (на 11,8 процента меньше).



Отрицательное сальдо торгового баланса Грузии в январе-апреле 2020 года составило 1460,8 миллиона долларов США, что составляет 42,2 процента внешнеторгового оборота.



В то же время в январе-апреле медные руды и концентраты заняли первое место в десятке экспортных товаров по товарным группам с 215.7 млн долларов США, второе место занимают автомобили — 134,8 млн долларов США, а на третьем — ферросплавы — 91,8 млн долларов США.



Что касается импорта, то крупнейшая импортная товарная группа в январе-апреле 2020 года была представлена в качестве легковых автомобилей, импорт которых составил 186,1 млн. долларов США. Второе место заняли нефть и нефтепродукты — 171,2 млн долларов США. На третьем месте медные руды и концентраты с 166,1 млн долларов США.





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