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Украина и Грузия могут возобновить регулярные авиарейсы с 1 июля
19.05.2020 18:23
Украинские авиакомпании уже обратились к Грузии с заявлением о готовности возобновить полеты. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram, передает УНН.
Так, Криклий сообщил, что провел видеоразговор с синистром экономики и устойчивого развития Грузии Нателлой Турнава, которая сообщила, что Грузия готова открыть свои границы для осуществления регулярных международных рейсов уже с 1 июля.
"Мы готовы быстро и синхронно действовать, чтобы в координации с министерствами иностранных дел обеих стран возобновить регулярные пассажирские авиаперевозки. Украинские авиакомпании уже обратились к грузинской стороне с заявлением о готовности возобновить полеты", - написал Криклий.
Напомним, Криклий заявил о начале работы по восстановлению международного авиасообщения.
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