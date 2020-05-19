

Украина и Грузия могут возобновить регулярные авиарейсы с 1 июля

19.05.2020 18:23





Украинские авиакомпании уже обратились к Грузии с заявлением о готовности возобновить полеты. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram, передает УНН.



Так, Криклий сообщил, что провел видеоразговор с синистром экономики и устойчивого развития Грузии Нателлой Турнава, которая сообщила, что Грузия готова открыть свои границы для осуществления регулярных международных рейсов уже с 1 июля.



"Мы готовы быстро и синхронно действовать, чтобы в координации с министерствами иностранных дел обеих стран возобновить регулярные пассажирские авиаперевозки. Украинские авиакомпании уже обратились к грузинской стороне с заявлением о готовности возобновить полеты", - написал Криклий.



Напомним, Криклий заявил о начале работы по восстановлению международного авиасообщения.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







