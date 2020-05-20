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Каладзе обещает запустить автобусную линию между Тбилиси и Рустави
20.05.2020 15:00
Мэрия Тбилиси впервые запустит регулярный автобусный маршрут между столицей и городом Рустави. Об этом сегодня на заседании столичного правительства заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
По его словам, на рейсе Тбилиси-Рустави будут курсировать новые автобусы — такие же, как те, что обслуживают население столицы.
Мэр напомнил, что между Тбилиси и Рустави ежедневно перемещают 30 тысяч человек и власти должны обеспечить этих людей общественным транспортом.
«Проблема с транспортом на дороге Тбилиси-Рустави является серьезным неудобством. В Рустави живет много студентов, и я думаю, что это решение станет для них серьезной помощью», — сказал мэр.
Он поручил своему заместителю Майе Битадзе в кратчайшие сроки представить «идеальный план маршрута автобусов».
Следует отметить, что пока не известно, когда в Грузии будет восстановлена работа общественного транспорта, который был остановлен из-за введения чрезвычайного положения.
До введения режима ЧП пассажиров между Тбилиси и Рустави перевозили маршрутные такси — микроавтобусы. В конце прошлого года проезд в маршрутках подорожал с 1,5 лари (около 0,6 доллара) до 2 лари (около 0,8 доллара).
Рустави расположен всего в 33 километрах от столицы Грузии, поэтому многие руставцы работают и учатся в Тбилиси.
Кроме того, в Рустави расположено здание Агентства обслуживания МВД, куда жители столицы ездят сдавать экзамен на права, переоформляют машины и меняют автомобльные номера. Там же расположен самый крупный в Грузии авторынок.
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