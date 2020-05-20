

Европарламент предлагает отменить роуминг между ЕС и странами «Восточного партнерства»

20.05.2020 16:27





Увеличение финансирования для стран «Восточного партнерства», признание, что не все страны одинаково заинтересованы в сближении с ЕС, а также предложение отменить роуминг – таковы рекомендации комиссии по международным делам Европарламента.



Обсуждение рекомендаций для июньского саммита ЕС c главами стран и правительств Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины происходило во вторник, пишет «Gazeta Prawna».



По инициативе польских евродепутатов, в рапорт заседания включена рекомендация отмены роуминговых оплат за пользование сотовыми телефонами в странах «Восточного партнерства», а также между ЕС и этими странами.



«Сегодня и и после 2020 года Европейская комиссия как никогда должна предпринять решительные действия в отношении стран «Восточного партнерства», потому что под угрозой находится геополитическое будущее региона, как и стабильность ЕС», – сделали совместное заявление депутаты Европарламента Радослав Сикорски (Radosław Sikorski) и Михаел Галер (Michael Gahler).



Комиссия по международным делам считает, что саммит «Восточного партнерства», который пройдет в следующем месяце, должен принести ясную долгосрочную стратегию вовлечения и и развития сотрудничества между ЕС и его восточными соседями.



Европарламентарии хотят, чтобы правительства стран ЕС приготовили четкий и амбициозный план сотрудничества, который обеспечит конкретную помощь Украине, Молдове, Армении, Азербайджану и Беларуси.



Европарламентарии считают, что ЕС должен демонстрировать большую вовлеченность и больше предлагать странам, которые проводят реформы в направлении европейских стандартов. В то же время, евродепутаты говорят о том, что усиление финансовой поддержки должно быть связано с критериями относительно реформ.



Наиболее амбициозные страны, которые подписали соглашение об ассоциации и реализуют углубленное и комплексное соглашение о свободной торговле — Грузия и Украина – должны знать, что очередные успехи и внедренные реформы открывают перед ними новые перспективы, новые секторы сотрудничества – сказала евродепутат от партии «Право и Справедливость» Анна Фотыга.



«Мы понимаем, что некоторые страны ВП выбрали другие цели. Цель же политики ЕС остается неизменной: углублять наши отношения в рамках международного права и базовых ценностей, а также укреплять стабильность и процветание во всем регионе», – сказал Радослав Сикорски.



На июньском саммите «Восточного партнерства» состоится обзор результатов, достигнутых со времени предыдущего саммита, который прошел в 2017 году. Кроме того, лидеры должны утвердить долгосрочные политические цели, определить направление дальнейшего укрепления сотрудничества, а также утвердить мандат на проведение подготовительных работ над следующей серией целей на период после 2020 года.



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