

Давид Бакрадзе: Без американских инвестиций вывести страну из кризиса просто невообразимо

20.05.2020 20:41





Без американских инвестиций вывести страну из кризиса и поставить экономику на ноги будет просто невообразимо, - об этом заявил один лидеров «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе, откликаясь на заявление посла США В Грузии Келли Дегнан о том, что для привлечения любых иностранных инвесторов носителем фундаментального значения является независимая судебная система.



По словам Бакрадзе, все подобные месседжи означают то, что на выборах осенью 2020 года «Грузинскую мечту» нужно отправить домой».



«Для нас, все эти месседжи определенно означают то, что на выборах осенью нам нужно отправить домой «Грузинскую мечту», которая уже запуталась в собственной политике, своей лжи и в том болоте, куда она сама ввела себя политическими преследованиями и проходящими в суде процессами. Освободимся же от «Грузинской мечты» мирно и политически, и поведем страну вперед, чтобы в Грузию поступало больше американских инвестиций потому, что западные инвестиции – это возможность для решения проблем не власти, а народа, в чем так жизненно нуждается наше население», - заявил Бакрадзе.



Для справки, по заявлению посла США в Грузии Келли Дегнан, для привлечения любых иностранных инвесторов носителем фундаментального значения является независимая судебная система. Как отметила Дегнан, без этого они будут вкладывать свои деньги где-нибудь в другом месте.



«Бизнесмены должны знать, что они осуществляют инвестиции в стране, у которой есть заслуживающая доверия судебная система, чтобы их споры решались справедливо и своевременно. А без этого, они будут вкладывать свои деньги где-нибудь в другом месте. Так что, в этом заключается причина, почему США работают на протяжении многих лет вместе с Грузией для создания судебной системы», - заявила посол.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







