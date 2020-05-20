

ЕС утвердил кредиты для Украины, Грузии и Молдовы из-за COVID-19

20.05.2020 20:45

DW.com



Совет Евросоюза утвердил пакет экстренной макрофинансовой помощи для 10 стран в рамках политики соседства и расширения. Согласно решению, принятому в среду, 20 мая, объем кредитного пакета составляет 3 млрд евро, сообщили в пресс-службе Совета ЕС. Необходимость в помощи вызвана пандемией нетипичной пневмонии COVID-19.



Какие страны получат кредиты ЕС



Самый большой кредит предусмотрен для Украины - 1,2 млрд евро. На втором месте Тунис - 600 млн евро. Помощь от Евросоюза получат еще две страны, входящие в программу ЕС "Восточное партнерство", - Грузия (150 млн евро) и Молдова (100 млн евро), а также страны Западных Балкан, за исключением Сербии.



О макрофинансовой помощи из-за распространения коронавируса к Брюсселю обратился и Минск. В Еврокомиссии заявили о том, что готовы ее предоставить, но ждут договоренности между Беларусью и МВФ.



На что пойдет макрофинансовая помощь ЕС?



Макрофинансовая помощь - это кредиты на благоприятных условиях, выделяемые ЕС соседним странам для поддержки их платежного баланса. Максимальный срок погашения займов - 15 лет. В ЕС необходимость предоставления такой помощи объясняют тем, что из-за пандемии международная торговля сократилась, а капитал начал избегать развивающихся рынков. Это создало резкую нагрузку на платежный баланс многих стран.



Так как предоставление макрофинансовой помощи является антикризисной мерой, то эта программа будет действовать один год, а не 2,5 года, как обычно. Первый транш ЕС будет готов выплатить сразу после подписания меморандума о взаимопонимании между Еврокомиссией и правительствами государств-получателей. "Второй транш выделят, как только будут выполнены условия, закрепленные в меморандуме", - говорится в предложении Еврокомиссии о программе экстренной макрофинансовой помощи.



Условия предоставления помощи ЕС



Эти условия будут разными для каждой из десяти стран. В документе указывается, что они направлены на усиление макроэкономической стабильности, улучшение макроэкономического менеджмента, государственного управления и прозрачности, а также на создание условий для роста ВВП. "Кроме того, они (условия. - Ред.) должны быть сформулированы так, чтобы их можно было реализовать в короткое время и в контексте продолжающейся пандемии", - подчеркивается в документе.



Также для предоставления макрофинансовой помощи существуют предпосылки, общие для всех стран-партнеров ЕС: сотрудничество с МВФ, уважение демократических механизмов, включая многопартийную систему, верховенство права и соблюдение прав человека.



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