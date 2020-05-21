

В Грузии будут развивать уникальный климатический курорт в Гурии

21.05.2020 15:54





Летнему климатическому курорту Гомисмта в высокогорной Гурии присвоен статус поселка, что позволит развивать туристический потенциал зоны. Об этом сообщили в пресс-службе министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.



Гомисмта расположен в 33 километрах от города Озургети, в долине реки Бжужи, на высоте 2100-2755 метров над уровнем моря. Это курорт с минеральными водами, сосновыми лесами и другими природными ресурсами. Изучение свойств зоны началось еще в 1902 году. Лечение здесь рекомендовали людям с болезнями органов дыхания.



Попытки развивать курорт предпринимались в советский период. В 80-х годах прошлого века в Гомисмта было до 1,5 коттеджей, за сезон Гомисмта принимал до 10 тысяч отдыхающих. Следует отметить, что тогда там не было практически никаких коммуникаций и инфраструктуры: водоснабжения, электричества и так далее.



На сегодняшний день на Гомиста есть несколько десятков деревянных коттеджей, которые сдаются туристам. При этом курорт с каждым годом становится все популярнее не только у жителей Грузии, но и среди иностранных путешественников. В этом году CNN Travel назвал Гомисмта одним из десяти самых удивительных мест Грузии.



В Минрегионразвития отмечают, что отсутствие статуса поселения препятствовало «целенаправленному и эффективному развитию Гомисмта как курорта». Теперь же власти смогут решить проблемы водоснабжения, электричества и газификации, а также упорядочить инфраструктуру.



Возможным станет утверждение генерального плана развития Гомисмта. По заказу мэрии муниципалитета Озургети документ был подготовлен еще в 2018 году. Когда генплан будет принят, на развитие курорта можно будет привлекать инвестиции.



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