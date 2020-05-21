Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

AIIB выделил Грузии 91 миллион евро на борьбу с COVID-19


21.05.2020   17:36


Сегодня между Грузией и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (AIIB) было подписано кредитное соглашение по проекту быстрого реагирования на COVID-19.

По информации пресс-службы министерства финансов Грузии, финансовые ресурсы, выделенные Азиатским банком инфраструктурных инвестиций, являются частью кредитного соглашения с Всемирным банком «Проект быстрого реагирования на COVID-19», оформленного 1 мая, которым Всемирный банк выделили Грузии 80 миллионов долларов.

Ведомство поясняет, что бюджетная поддержка составляет 91 340 000 евро и ее цель, избежать опасности, вызванные COVID-19, выявление, реагирование на него и укрепление национальных систем общественного здравоохранения в Грузии.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна