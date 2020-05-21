

AIIB выделил Грузии 91 миллион евро на борьбу с COVID-19

21.05.2020 17:36





Сегодня между Грузией и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (AIIB) было подписано кредитное соглашение по проекту быстрого реагирования на COVID-19.



По информации пресс-службы министерства финансов Грузии, финансовые ресурсы, выделенные Азиатским банком инфраструктурных инвестиций, являются частью кредитного соглашения с Всемирным банком «Проект быстрого реагирования на COVID-19», оформленного 1 мая, которым Всемирный банк выделили Грузии 80 миллионов долларов.



Ведомство поясняет, что бюджетная поддержка составляет 91 340 000 евро и ее цель, избежать опасности, вызванные COVID-19, выявление, реагирование на него и укрепление национальных систем общественного здравоохранения в Грузии.



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