Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Очередной этап строительства нового пассажирского терминала в аэропорту Кутаиси завершен


21.05.2020   19:42


Очередной этап строительства нового пассажирского терминала в аэропорту Кутаиси завершен.

По информации пресс-службы Объединения аэропортов Грузии, в рамках работ были обустроены терраса терминала, фасад, витражи и крыша. Новый терминал имеет так называемую зеленую кровлю, где предусмотрены открытые террасы с озеленением.

Работы выполнялись ООО «Анаги» по заказу Объединения аэропортов Грузии министерства экономики и устойчивого развития.

Кроме того, уже завершено обустройство внутренних перегородок и пола аэропорта. На этом этапе устанавливается система управления багажом. В ближайшем будущем начнется обустройство интерьера, что было временно приостановлено из-за пандемии «COVID-19».

После завершения ремонтных работ нового терминала начнется ремонт существующего терминала, после чего оба будут объединены, и аэропорт будет иметь общий терминал с залами прилета и вылета, со всем оборудованием, необходимым для работы аэропорта.

В то же время новый пассажирский терминал Кутаисского международного аэропорта Кутаиси в четыре раза больше существующего, новый терминал будет иметь семь выходов (так называемые Gate) и сможет бесперебойно обслуживать 1200 пассажиров в течение пикового периода. После завершения проекта общая площадь Кутаисского международного аэропорта составит около 30 тысяч квадратных метров.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна