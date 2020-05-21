

Очередной этап строительства нового пассажирского терминала в аэропорту Кутаиси завершен

21.05.2020 19:42





Очередной этап строительства нового пассажирского терминала в аэропорту Кутаиси завершен.



По информации пресс-службы Объединения аэропортов Грузии, в рамках работ были обустроены терраса терминала, фасад, витражи и крыша. Новый терминал имеет так называемую зеленую кровлю, где предусмотрены открытые террасы с озеленением.



Работы выполнялись ООО «Анаги» по заказу Объединения аэропортов Грузии министерства экономики и устойчивого развития.



Кроме того, уже завершено обустройство внутренних перегородок и пола аэропорта. На этом этапе устанавливается система управления багажом. В ближайшем будущем начнется обустройство интерьера, что было временно приостановлено из-за пандемии «COVID-19».



После завершения ремонтных работ нового терминала начнется ремонт существующего терминала, после чего оба будут объединены, и аэропорт будет иметь общий терминал с залами прилета и вылета, со всем оборудованием, необходимым для работы аэропорта.



В то же время новый пассажирский терминал Кутаисского международного аэропорта Кутаиси в четыре раза больше существующего, новый терминал будет иметь семь выходов (так называемые Gate) и сможет бесперебойно обслуживать 1200 пассажиров в течение пикового периода. После завершения проекта общая площадь Кутаисского международного аэропорта составит около 30 тысяч квадратных метров.



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