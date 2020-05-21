|
|
|
Очередной этап строительства нового пассажирского терминала в аэропорту Кутаиси завершен
21.05.2020 19:42
Очередной этап строительства нового пассажирского терминала в аэропорту Кутаиси завершен.
По информации пресс-службы Объединения аэропортов Грузии, в рамках работ были обустроены терраса терминала, фасад, витражи и крыша. Новый терминал имеет так называемую зеленую кровлю, где предусмотрены открытые террасы с озеленением.
Работы выполнялись ООО «Анаги» по заказу Объединения аэропортов Грузии министерства экономики и устойчивого развития.
Кроме того, уже завершено обустройство внутренних перегородок и пола аэропорта. На этом этапе устанавливается система управления багажом. В ближайшем будущем начнется обустройство интерьера, что было временно приостановлено из-за пандемии «COVID-19».
После завершения ремонтных работ нового терминала начнется ремонт существующего терминала, после чего оба будут объединены, и аэропорт будет иметь общий терминал с залами прилета и вылета, со всем оборудованием, необходимым для работы аэропорта.
В то же время новый пассажирский терминал Кутаисского международного аэропорта Кутаиси в четыре раза больше существующего, новый терминал будет иметь семь выходов (так называемые Gate) и сможет бесперебойно обслуживать 1200 пассажиров в течение пикового периода. После завершения проекта общая площадь Кутаисского международного аэропорта составит около 30 тысяч квадратных метров.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна