

ЕБРР готов поддержать чайный сектор Азербайджана и Грузии

21.05.2020 20:40





При условии надлежащей поддержки, включающей государственные и частные инвестиции и передачу ноу-хау, грузинское и азербайджанское чаеводство может быть восстановлено. Производители чая в этих странах могут создать интересную нишу в динамичном международном рынке чая, поставляя потребителям качественные виды органического, зеленого и особого чая.



Как передает Report, этими заключениями поделились участники онлайн мероприятия в честь Международного Дня Чая, организованного Инвестиционным центром ФАО.



Было отмечено, что некогда преуспевающая чайная промышленность в этих странах быстро пришла в упадок вместе с развалом СССР. Сейчас общий объем производства чая в этих странах не составляет и двух процентов от пиковых показателей 1980-х годов, а грузинские и азербайджанские потребители предпочитают менее дорогие импортные сорта лучшего качества.



В последние годы обе страны, обладающие идеальными условиями для выращивания чая и богатыми ресурсами чайного куста, начали предпринимать усилия для возрождения своего чайного производства.



По словам эксперта в области чая Джона Снелла, «чайный куст живет столетие и даже больше, при хорошем уходе его вполне можно снова задействовать в производстве, и это уже происходит и в Грузии, и в Азербайджане».



Он добавил, что «в обеих странах созданы новые чайные плантации, и они дают необыкновенный чайный лист, возвращая нас ко временам Лао Джонджао, чей грузинский чай завоевал золотую медаль на Парижской выставке 1900 года».



Эксперт также провел онлайн дегустацию, в ходе которой он пояснил, на что нужно обращать внимание в чашке чая.



ФАО и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) совместно изучили положение дел в чайном секторе Грузии и Азербайджана, с тем, чтобы проинформировать потенциальных инвесторов об имеющихся возможностях и рисках.



В результате исследований был получен всеобъемлющий обзор сектора, включая потребление, производство и тенденции в торговле. Были также выявлены потенциально доходные возможности выращивания и производства чая и изучены предпринимаемые в секторе меры политики и его экологическая устойчивость с учетом изменения климата.



Результаты исследований будут в скором времени опубликованы. В заключение в них приводится набор рекомендаций, призванный помочь обеим странам в развитии их чайной промышленности, включая повышение качества чая и улучшение методов работы на плантациях и фабриках.



По словам Снелла, запас выращенного в обоих странах чайного куста достаточен и пригоден для производства качественного чая. Шестимесячный период покоя позволяет чайному кусту накопить необходимые силы, позволяющие обеспечить исключительное качество первых и вторых побегов, аналогичных тем, которых добиваются в знаменитом индийском регионе Дарджилинг.



Длительный период покоя, вкупе с характерной для этих стран низкой влажностью, позволяют предотвратить распространение вредителей, предоставляя чаеводам возможность с меньшими усилиями производить органические виды чая и меньше беспокоиться об остаточных пестицидах.



Грузия, имеющая богатое и знаменитое кулинарное наследие и опыт в разработке географических указаний для её уникальных пищевых продуктов, может предпринять усилия по производству большего количества видов органического и особого чая, особенно на экспорт, считает эксперт.



По его словам, Азербайджан – страна любителей чая, где его потребление выросло с 2008 года на 50 процентов. Проведение с потребителями разъяснительной работы об особенностях качества азербайджанского чая может способствовать удовлетворению огромного внутреннего спроса.



Директор Инвестиционного центра ФАО Мохамед Манссури объяснил, что целью проводимых исследований является продвижение ответственных сельскохозяйственных инвестиций для обеспечения устойчивого и инклюзивного роста отрасли.



«Повышение качества чая, вместе со снижением стоимости производства, может сделать грузинский и азербайджанский чай более конкурентоспособным как внутри стран, так и за их пределами. Это может также способствовать созданию интересных возможностей для мелких производителей чая и предприятий для выхода на новые, более высокодоходные рынки», - сказал он.



Наталья Жукова, директор департамента по агробизнесу ЕБРР, отметила, что у обеих стран есть преимущество - близость к крупным взыскательным рынкам ЕС и стран бывшего Советского Союза.



«Международный рынок чая продолжает развиваться, тенденции свидетельствуют о высоком спросе на различные качественные чайные продукты, такие как улун или белый листовой чай. Обеспечив повышение качества продукции и эффективности на протяжении всей цепочки поставок, а также диверсификацию производства, Грузия и Азербайджан смогут многое предложить любителям чая, и мы готовы обеспечить поддержку росту этой отрасли», - заключила она.



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