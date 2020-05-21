

«Конти групп» о письме американских законодателей: «Мы не участвовали в подготовке этого документа»

21.05.2020 21:05





«Конти групп» отвечает на письмо американских законодателей от 15 мая и заявляет, что компания не участвовала в подготовке этого документа.



««Конти групп» не участвовала в подготовке этого письма. Соответственно, мы отказываемся комментировать высказанные в нем мнения», - заявил «Акценту» генеральный директор компании Кулин Вейбл.



Сенаторы США Тед Круз и Джон Корнин, конгрессмены Джуди Аррингтон и Маркин Маллин написали письмо государственному секретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину, в котором заявляют, что «американский бизнес в Грузии находится под давлением». В этом контексте американские законодатели акцентируют внимание на компаниях «Фронтера» и «Конти групп»:



«В последнее время американская энергетическая компания «Фронтера» стала объектом жестких регуляций и ограничений, и в настоящее время она находится под угрозой возможной экспроприации грузинскими властями. В 2019 году из консорциума аналогичным образом была выведена еще одна американская компания «Конти групп», которая планировала построить портовые сооружения в Анаклии, но проект был приостановлен.



Для справки: «Конти групп» была руководителем программы глубоководного порта Анаклия. Кроме того, была основателем, главным партнером и разработчиком проектов компании «Консорциума развития Анаклии». 15 августа прошлого года стало известно, что «Конти групп» покидает консорциум. 25 октября «Консорциума развития Анаклии» распространил информацию, согласно которой, «Конти групп» изменила свое решение и не выходила из проекта. Позже «Конти групп» опубликовала заявление, в котором отметила, что компания не изменила своего решения о выходе из «Консорциума развития Анаклии».



Что послужило причиной выхода «Конти» из проекта порта Анаклия - американская компания воздержалась от обсуждения этого вопроса в свое время.





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