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Турнава: Грузия и Латвия готовы возобновить прямое авиасообщение


27.05.2020   20:59


«Грузия и Латвия готовы возобновить прямое авиасообщение. Сейчас самое важное для правительств двух стран — быстро согласовать протоколы, в соответствии с которыми будет обеспечена безопасность передвижения людей между нашими странами. Это быстрый и эффективный путь принять туристов из Латвии и стран Балтии в летний сезон», — сказала министр экономики и устойчивого развития Грузии Натиа Турнава по итогам онлайн-переговоров с министром транспорта Латвии Талисом Линкайтсом.

По информации Турнава, латвийский национальный перевозчик Air Baltic готов возобновить полеты в Грузию с первой декады июля. Министр отметила, что заинтересованность в восстановлении регулярных рейсов из Латвии в Грузию выразила и венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air, которая также подала заявку на выполнение рейсов.

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