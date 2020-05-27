

Гахария: Выплаты лицам оставшимся без работы начнутся с этой недели

27.05.2020 22:41





По словам премьер-министра Георгия Гахария, правительство выполняет обещания и с этой недели начнется выплата денежных сумм населению. Об этом он заявил в ходе выступления в парламенте.



«Важной цифрой, которой, вероятно, вы недосчитались, был показатель дефицита бюджета, который увеличился с 6 до 8.5. Это те параметры, которые мы согласовали с Международным валютным фондом, это те параметры бюджета, которые являются прогнозными, кризисными, которые дают нам возможность действовать в рамках планов социальной помощи и антикризисных мер, которые уже были представлены. Агентство социальной помощи Министерства здравоохранения, а также Служба доходов Министерства финансов уже хорошо работают друг с другом. Выплата сумм начнется на этой неделе. Мы никогда не давали обещания, что это будет 1 апреля или 1 мая. Мы сказали, что все это будет после 20 мая. Мы следуем тому, что сказали. Все, кто будут в этом нуждаться, и это будет обосновано, получат эту помощь», - сказал премьер-министр.



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