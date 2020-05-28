

АБР: Кредит будет направлен на нужды пострадавших в Грузии от COVID-19 здравоохранения и экономики

28.05.2020 16:33





Азиатский Банк развития (АБР) утвердил кредит в размере 100 млн долларов США в помощь правительству Грузии для остановки распространения нового коронавируса (COVID-19), смягчения его негативного воздействия на бизнес и сохранения средств к существованию для уязвимых групп, в том числе женщин и детей.



«COVID-19 поставил под большой риск здравоохранение и экономику Грузии, как значительного торгового и туристического хаба. Мы выражает полную поддержку ответным действиям Грузии на пандемию, и этот комплексный пакет будет использован на необходимые нужды в медицинской и социально-экономической областях. Он основывается на продолжающемся более десяти лет сотрудничестве в направлении фискального менеджмента и социальной зашиты, представляющих собой главные факторы пост-пандемийного оздоровления экономики», - заявил президент АБР Масацугу Асакава.



Как отмечается в информации, для защиты уязвимой системы здравоохранения Грузия начала предпринимать шаги по сдерживанию болезни в январе, однако пандемия значительно навредила экономике. Ограничение перемещения нанесло особый удар туристическому сектору и в результате сравнительно с мартом прошлого года число международных визитеров сократилось почти на 60%.



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