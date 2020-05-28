

В правительстве Грузии объяснили, как будут субсидировать ипотечные кредиты граждан

28.05.2020 17:19





Правительство Грузии в течение пяти лет будет субсидировать 4% выплат по всем ипотечным кредитам, выданным гражданам до конца 2020 года. Об этом сегодня заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на презентации антикризисного плана для девелоперской сферы.



Бюджет госпрограммы составляет 70 миллионов лари (более 22 миллионов долларов).



Субсидироваться будут только ипотечные кредиты, выданные на приобретение квартир в новостройках. Включиться в программу не смогут граждане, размер кредитов которых превышает 200 тысяч лари (около 63 тысяч долларов). При этом государство прекратит субсидирование в том случае, если ставка рефинансирования опустится до 5%. Когда ставка снова повысится, программа возобновится.



По словам Гахария, данная программа «абсолютна реалистична и конкретна». Премьер уверен, что благодаря инициативе будет создан «реальный спрос на строительном рынке», а также помочь улучшить жилищные условия тысячам граждан.



«Мы предпринимаем этот шаг, чтобы помочь гражданам, которые собираются или уже вступили в процесс улучшения жилищных условий, либо тем, у которых уже есть какие-то контрактные обязательства, либо тем, у кого есть какие-то сбережения, которые они выделили на улучшение жилищных условий», — заявил он.



Строительство стало третьим после туризма и сельское хозяйства сектором, для которого правительство Грузии разработало антикризисный план. В целом, чтобы помочь девелоперам преодолеть проблемы, вызванные пандемией COVID-19, власти обещают выделить 434 миллиона лари (136,5 миллиона долларов).

Это на 234 миллионов лари больше стоимости антикризисного плана для туризма и на 134 миллиона лари — стоимости антикризисного плана для сельского хозяйства.





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