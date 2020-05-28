

Союз налогоплательщиков Грузии просит правительство пересмотреть антикризисный план

28.05.2020 21:51

"СОВА"



По мнению Союза налогоплательщиков, представленный правительством антикризисный план не учитывает интересы бизнеса. Представители бизнес-сектора требуют подробного разъяснения ряда вопросов и предлагают свое видение решения создавшихся в условиях пандемии коронавируса проблем:



- Просим подробно объяснить условия, задачи и сроки получения международной помощи;



- Предоставить скорректированный бюджет на текущий год, с четким указанием текущих расходов и сэкономленных средств;



- Гостиничный бизнес необходимо освободить от налога на недвижимость в 2020 году, т.к. фактически он не сможет реально использовать свою собственность;



- Мы все согласны с тем, что кризис затронул практически все отрасли. Возможность отсрочки налога на недвижимость до конца года станет эффективной помощью для предприятий и поможет им справиться с текущими расходами;



- Необходимо предоставить туристическому сектору возможность погашения текущих задолженностей перед энергокомпаниями за счет депозитов;



Представленный план охватывает шестимесячный льготный период. Между тем сами этапы расписаны на три месяца. Почему большинство социальных пакетов были распределены на 6 месяцев?



В то же время существует несправедливая и неэффективная разница между самозанятыми и лицами, лишившимися работы.



На 6 месяцев необходимо прекратить пенсионные отчисления. Это сэкономит деньги как работодателю, так и работнику, а также государству.



Возможность автоматического возмещения НДС не может считаться частью антикризисной программы, о чем было объявлено до кризиса, и в то же время очень немногие предприятия смогут воспользоваться ею. Кроме того, мы считаем, что при растаможке импортируемых товаров обязательство по уплате НДС, временно, должно быть отсрочено до реализации товара. Соответственно должно быть восстановлено т.н. правило «золотого списка». Только в этот раз оно должно распространяться на все компании без исключения;



Правительство планировало внедрить гарантийный план по помощи бизнесу еще два года назад. Когда, на каких условиях и для кого можно будет использовать эту схему? Своевременное осуществление программ имеет жизненно важное значение;



Средства, выделенные на помощь сельскому хозяйству недостаточны. Грузия, как зависимая от импорта страна, сталкиваемтся с самыми большими рисками с точки зрения поставок продовольствия. Это относится как к ограничению экспорта странами-партнерами, так и к зависимости от своих, крайне ограниченных производственных мощностей.



В ситуации, когда представленный план, по словам премьер-министра, является краткосрочным и предназначен только для реагирования на уже происходящие негативные процессы, анонсировать процесс регистрации земли, рассчитанный на три года, нелогично.



И самое главное. Во время презентации премьер-министр даже не упомянул национальную валюту, которая в течение текущего периода переживала рекордное падение, что привело к высокой инфляции.

В Союзе налогоплательщиков отмечают, что для выхода из кризиса недостаточно полумер и ранее анонсированных обещаний. Они требуют принятия радикальных и эффективных действий.



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