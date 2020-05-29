

Экономика Грузии в апреле сократилась на 16,6 процента

29.05.2020 11:46





По предварительным оценкам, в апреле 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение реального ВВП составило 16,6 процента, а средний показатель за первые четыре месяца 2020 года составил -3,6 процента.



Национальная служба статистики опубликовала предварительную оценку экономического роста в апреле 2020 года.



По данным службы, в апреле 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года тенденция к снижению наблюдалась практически во всех секторах.



Вместе с тем рост наблюдался в горнодобывающей промышленности.



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