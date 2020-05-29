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Как будут работать гостиницы - рекомендации Минздрава
29.05.2020 18:50
Бизнесу придется жить по тем регуляциям и адаптироваться к тем регуляциям, которые были опубликованы для различных типов объектов в связи с коронавируом, — об этом заявил президент Ассоциации отелей Шалва Алавердашвили.
По его словам, что когда гость впервые входит в отель, измеряется температура, затем необходимо обработать руки, а затем он идет на регистрацию к администратору, который будет отделен прозрачным защитным барьером.
Оплата не будет наличными. Также в ресторане изменится принцип шведского стола — гостей будет обслуживать персонал.
Министерство здравоохранения сегодня выпустило рекомендации для различных типов учреждений и деятельности, включая общие рекомендации в связи с новым коронавирусом (SARS-CoV-2) (COVID-19) для гостиниц и бассейнов открытого/закрытого типа. Документ включает меры, которые должны быть приняты администрацией всех типов гостиниц на рабочих местах, в блоках питания и других пунктах.
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