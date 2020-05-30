

Турнава: В конце года предполагается серьезное падение экономики

30.05.2020 17:05





И май будет очень тяжелым, и июнь, и в конце года предполагается серьезное падение экономики, - об этом заявила журналистам министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, откликаясь на данные «Грузстата», по которым экономика Грузии в апреле сократилась на 16,6%.



По ее словам, у Грузии есть все данные для того, чтобы 2021 год стал годом экономического роста.



«В апреле месяце 16,6%-ное падение экономики было ожидаемо. Это результат нашей сознательной политики, вы знаете, что в это время в стране была чрезвычайная обстановка, экономическая деятельность была существенно ограничена, и это делалось намеренно для того, чтобы защитить население от распространения эпидемии. Однако не буду скрывать, что и май будет очень тяжелым, и июнь, и вообще, в конце года предполагается серьезное падение экономики, так же, как и во всем мире и в Европе. Однако у нас есть все данные для того, чтобы 2021 год был годом роста и предприятия будут составными элементами этого успеха», - заявила Турнава.



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