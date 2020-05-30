

Турнава: Апрельский спад экономики был результатом сознательной политики властей

30.05.2020 17:05





До конца года в Грузии ожидается серьезный спад экономики. Об этом, комментируя рецессию в апреле на 16,6%, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава. При этом она добавила, что есть все шансы сделать 2021 годом экономического роста.



«В апреле падение экономики на 16,6% было ожидаемо. Это результат нашей сознательной политики. Вы знаете, что в это время в стране действовало чрезвычайное положение, экономическая активность была существенно ограничена, и это было сделано специально для защиты населения от распространения эпидемии. Но я не буду скрывать от вас, что май тоже очень сложный. В июне и в целом в конце года ожидается серьезный спад в экономике. Впрочем, как и во всем мире, как в Европе. Тем не менее, у нас есть все возможности, чтобы сделать 2021 год годом роста, и деятельность предприятий будут неотъемлемой частью этого роста», — сказала Турнава.



О том, что экономика Грузии в апреле сократилась на 16,6% 29 мая, заявил исполнительный директор Национальной службы статистики («Сакстат») Гогита Тодрадзе. По его словам, средний рост в январе-апреле также отрицательный.



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