

Грузия попала в семерку лучших туристических стран посткоронавирусного периода по версии Forbes

01.06.2020 21:33





Грузия в семерке лидеров Forbes — влиятельное издание опубликовало список стран с наибольшим туристическим потенциалом в посткоронавирусном мире.



«Восходящие звезды туризма — эти семь стран потенциально могут стать основными туристическими направлениями в посткоронавирусном мире», — пишет Forbes.



Грузия попала в лучшую семерку стран наряду со Словенией, Тунисом, Эфиопией, Мьянмой, Филиппинами и Ираном.



«На фоне беспрецедентного спада мировой туризм борется за выживание. На этом фоне многие страны мира готовятся к международному туристическому буму, это произойдет тогда, как только поездки станут возможными. Для некоторых стран это первая возможность стать региональным туристическим направлением, но некоторые государства уже сейчас становятся туристическими направлениями мирового класса», — пишет журналист Forbes Джарид Ранахин.



«Грузию часто путают с американским штатом Джорджия, Грузия становится идеальным туристическим направлением в Кавказском регионе. Начните свое путешествие со столицы. Этот очаровательный город является родиной древних церквей и старых кварталов, вымощенных камнем. Не пропустите во время путешествий природную красоту Грузии и небольшие города. Обязательно отведайте грузинское вино. Грузия является одним из старейших винодельческих регионов. История богатого и популярного грузинского вина насчитывает восемь тысяч лет», — пишет журналист Forbes.





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