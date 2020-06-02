

Для поездки в Грузию туристы должны будут пройти ПЦР-тест на коронавирус

02.06.2020 09:43





Премьер-министр Георгий Гахария заявил, что Грузия намерена поддерживать задекларированный туристический бренд как «чистой от коронавируса» страны. Поэтому в страну будут пускать только тех туристов, которые предъявят справку об отрицательном ответе лабораторного ПЦР-теста на коронавирус.



Выступая в парламенте 27 мая Гахария пояснил, что под открытием туристического сезона в Грузии с 1 июля подразумевается так называемый «чистый коридор», а не бесконтрольный въезд иностранцев.



«У въезжающего в Грузию туриста должен быть анализ актуального 72-часового ПЦР-теста, иначе его просто не впустят. Мы, конечно, создадим возможность пройти быстрые ПЦР-тесты и внутри страны, если у прибывшего не окажется такого теста и если такие случаи не будут массовыми. Но организованные туристические группы смогут въехать только при соблюдении этого правила», сообщил премьер-министр.



Вместе с тем Гахария напомнил, что организованные туристические группы будут размещаться в «зеленых зонах» — гостиничных комплексах, которые получат соответствующее разрешение от Минздрава по итогам проверки на выполнение всех протоколов, касающихся скрининга, организации питания, транспорта и других требований, направленных на превенцию распространения вируса.



«В противном случае мы просто поставим под удар репутацию нашей страны как туристического бренда. Теперь к нашим традициям, кухне, вину, песням, гостеприимству и всему прочему мы должны добавить еще один сильный бренд — Грузия как эффективная страна в борьбе с коронавирусом и свободная от вируса», — сказал Гахария.





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