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Турнава: Грузия будет одной из первых стран, куда приедут туристы стран Балтии
03.06.2020 15:41
Министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава провела онлайн-встречу с министром экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Ааасом.
По информации Министерства экономики и устойчивого развития, на встрече были обсуждены приоритетные направления двустороннего экономического сотрудничества. Особое внимание было уделено сотрудничеству в сфере транспорта и туризма.
Натия Турнава проинформировала своего эстонского коллегу о готовности Грузии открыть свой туристический рынок для международных путешественников с 1 июля и предложить им безопасные условия для отдыха.
Как заявила Натия Турнава после онлайн-встречи, Грузия очень хорошо отвечает всем нормам безопасности. По её словам, Грузия станет одной из первых стран, куда приедут туристы из стран Балтии, в том числе из Эстонии, также наши граждане смогут посетить Эстонию.
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