

Турнава: Грузия будет одной из первых стран, куда приедут туристы стран Балтии

03.06.2020 15:41





Министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава провела онлайн-встречу с министром экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Ааасом.



По информации Министерства экономики и устойчивого развития, на встрече были обсуждены приоритетные направления двустороннего экономического сотрудничества. Особое внимание было уделено сотрудничеству в сфере транспорта и туризма.



Натия Турнава проинформировала своего эстонского коллегу о готовности Грузии открыть свой туристический рынок для международных путешественников с 1 июля и предложить им безопасные условия для отдыха.



Как заявила Натия Турнава после онлайн-встречи, Грузия очень хорошо отвечает всем нормам безопасности. По её словам, Грузия станет одной из первых стран, куда приедут туристы из стран Балтии, в том числе из Эстонии, также наши граждане смогут посетить Эстонию.





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