

«Поощрение местного производства является краеугольным камнем нашей экономической политики», - Турнава

03.06.2020 21:47





Министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава приняла участие в церемонии открытия новых мега центров строительных и ремонтных материалов компании «Нова».



В укрепление основ производства «Нова» большой вклад внесла государственная программа «Производи в Грузии» - в 2017 году строительство нового предприятия на площади 7500 квадратных метров – для оборудования в развитие производственных мощностей компания инвестировала 4 миллиона долларов, из которых 2 миллиона долларов были предоставлены для финансирования в рамках программы «Производи в Грузии».



В настоящее время на предприятиях компании, выставочных залах и складах трудоустроено 430 человек, а 120 человек работают непосредственно в торговых центрах Тбилиси и Батуми.



«Поощрение местного производства является краеугольным камнем нашей экономической политики, что особенно важно в посткризисный период после пандемии. Сегодняшний день для нас символичен, поскольку мы преодолели первую трудность, которая была связана с глобальной пандемией, правительство управляет вызовами, связанными с коронавирусом и дает бизнесу зеленый свет для развития и трудоустройства людей», - об этом Натия Турнава заявила на церемонии открытия новых мега центров строительных и ремонтных материалов компании «Нова».



Как отметила министр, надо гордиться, что в крупном торговом центре «Нова», по большей части, представлены стройматериалы грузинского производства, что составляет почти половину от общего объема продаж компании.





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