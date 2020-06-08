

Пункты обмена валюты возобновили работу в Грузии

08.06.2020 11:52





С сегодняшнего дня пункты обмена валюты в Грузии продолжат работу в обычном режиме. Национальный банк Грузии (НБГ) призывает обменные пункты к соблюдению соответствующих рекомендаций.



«Согласно постановлению правительства Грузии, с 8 июня 2020 года на всей территории Грузии пункты обмена валюты вернутся к обычному режиму работы.



Нацбанк призывает пункты обмена валюты четко соблюдать рекомендации и советы профессионалов.



Совместными усилиями мы быстро сможем победить вирус и вернуться к обычному режиму деятельности», - отмечается в заявлении НБГ.



Для справки, в целях превенции коронавируса работа пунктов обмена валюты была приостановлена с 31 марта.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







