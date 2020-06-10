

Мэрия Тбилиси снова закупит 300 единиц микроавтобусов

10.06.2020 13:08





«Мэрия Тбилиси снова закупит 300 единиц микроавтобусов», — заявил на заседании городского правительства Тбилиси мэр столицы Каха Каладзе.



По его словам, из-за сложившейся ситуации муниципалитету пришлось приостановить важные проекты, но постепенно все они будут реализованы.



Мэр столицы поблагодарил премьер-министра и министра финансов, так как из центрального бюджета будет выделена сумма в качестве дополнительного трансферта.



«Мы используем эти средства для покупки микроавтобусов. Муниципалитет объявит тендер на закупку 300 единиц микроавтобусов в ближайшие дни. Это произойдет на первом этапе, а затем микроавтобусы будут полностью заменены на новые», — сказал Каха Каладзе.





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