

Гахария: Необходима индустриализация сельского хозяйства

10.06.2020 14:30





Сельское хозяйство в этой стране — это сфера, которая может в некотором плане не только накормить эту страну, но и иметь потенциал для экспорта, — об этом премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил во время встречи с фермерами в селе Никози.



Как отметил Георгий Гахария, все увидели, что министру сельского хозяйства, как только начался кризис, пришлось запастись некоторыми продуктами, потому что все страны, из которых они закупались, просто закрылись, и без какого-либо предупреждения они заявили о прекращении экспорта.



«Сельское хозяйство в этой стране — это сфера, которая может в некотором плане не только накормить эту страну, но и иметь потенциал для экспорта. Это не легко, земли очень фрагментированы, в некоторых местах есть проблемы с водой, в некоторых местах есть проблемы со знаниями, есть много проблем, но постепенно мы должны идти в этом направлении. Должна произойти индустриализация сельского хозяйства, это не произойдет за один день, но местный фермер Георгий Мчедлидзе является хорошим примером того, как молодые люди и все мы можем сделать успешную модель такого поведения, как этот человек эффективно, результативно делает дело, и вот и результат», — заявил Георгий Гахария.





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