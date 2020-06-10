|
|
|
Гахария: Необходима индустриализация сельского хозяйства
10.06.2020 14:30
Сельское хозяйство в этой стране — это сфера, которая может в некотором плане не только накормить эту страну, но и иметь потенциал для экспорта, — об этом премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил во время встречи с фермерами в селе Никози.
Как отметил Георгий Гахария, все увидели, что министру сельского хозяйства, как только начался кризис, пришлось запастись некоторыми продуктами, потому что все страны, из которых они закупались, просто закрылись, и без какого-либо предупреждения они заявили о прекращении экспорта.
«Сельское хозяйство в этой стране — это сфера, которая может в некотором плане не только накормить эту страну, но и иметь потенциал для экспорта. Это не легко, земли очень фрагментированы, в некоторых местах есть проблемы с водой, в некоторых местах есть проблемы со знаниями, есть много проблем, но постепенно мы должны идти в этом направлении. Должна произойти индустриализация сельского хозяйства, это не произойдет за один день, но местный фермер Георгий Мчедлидзе является хорошим примером того, как молодые люди и все мы можем сделать успешную модель такого поведения, как этот человек эффективно, результативно делает дело, и вот и результат», — заявил Георгий Гахария.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна