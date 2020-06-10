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Гахария: Целью антикризисного плана правительства является сохранение рабочих мест в сельском хозяйстве
10.06.2020 17:02
С помощью государственных программ мы даем фермерам стимул, чтобы продолжить или начать производство качественной продукции, с которой мы обязательно займем свое место, сначала на местном, а потом на мировом рынке, и усилим экономику, — заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на встрече в Карели с сотрудниками местной перерабатывающей компании «Грузинские фрукты».
Глава правительства отметил, что компания является хорошим примером успешного производства, которая производит 75 тонн разных сухофруктов в год, и продает продукцию как на местном, так и на экспортном рынках.
По словам премьера, целью правительственного антикризисного плана является сохранение рабочих мест в сельском хозяйстве, несмотря на кризис.
В частности, компания «Грузинские фрукты» заложила 1 га персикового и 10 га сливовых садов в рамках государственной программы «Внедри будущее» и получила финансирование на сумму более 50 тысяч лари. Общий объем продаж предприятия увеличился примерно на 65% за последние два года. Кроме того, это первая грузинская компания, которая предложила покупателям сухофрукты в упаковке. На предприятии работают 45 местных жителей.
Премьер-министр побывал на предприятии вместе с министром окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леваном Давиташвили и государственным уполномоченным в регионе Шида Картли Георгием Ходжеванишвили.
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