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Грузия отсудила у украинского банка 6.8 млн евро по контракту на строительство магистрали
10.06.2020 17:05
Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Департамента автомобильных дорог Грузии к украинскому «Проминвестбанку» и решил взыскать с ответчика 6.8 млн евро. Об этом пишет украинское издание Finbalance.
Речь идёт о строительстве участка дороги Самтредиа-Григолети. Украинская компания получила от Грузии аванс, но не выполнила условия контракта. «Эхо Кавказа» сообщало, что подписанный с украинской компанией контракт изучала и грузинская прокуратура.
Банковскую гарантию по этой сделке предоставлял именно «Проминвестбанк» – в качестве обеспечения исполнения подрядчиком своих обязательств.
Сообщается, что Департамент автомобильных дорог в прошлом году заявил о требованиях к «Проминвестбанку» еще на 18,4 млн евро. В качестве третьего лица в этом споре также фигурирует «Альтком».
Ранее группа «Альтком» называла Александра Тисленко и Сергея Павличева своими конечными бенефициарами, тогда как наблюдатели неофициально связывали эту группу с Борисом Колесниковым (вице-премьер в правительстве Азарова, который курировал подготовку к Евро-2012), однако он это опровергал.
Основанием для предположений относительно связи дорожной компании с Колесниковым стало то, что во время подготовки Украины к «Евро-2012» «Альтком» получил много крупных госзаказов на строительство аэропортов, стадионов, дорог и т.д., зачастую по процедуре закупки у одного участника, - пишут украинские СМИ.
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